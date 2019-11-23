مستثمر بـ«منتدى إفريقيا»: لم أواجه مشكلة في مصر منذ 17 عاماً

بدأت فعاليات جلسة المائدة المستديرة بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 لليوم الثاني على التوالي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وعبر أحد المستثمرين المشاركين عن حبه المتزايد لمصر يومًا بعد يوم، منوهًا إلى أن مصر لديها موقع جغرافي متميز يجعلها في مكان يؤهلها إلى التناغم والتواؤم مع بقية دول إفريقيا.



وقال- خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 بمشاركة الرئيس السيسي- "أنا كمستثمر لم أصادف أي مشكلة في مصر على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، ونحن نعمل في سلسلة الفطيم وتطوير سلسلة كارفور وهذا الأمر يتطلب التعليم والخدمات واللوجستيات والإمدادات".



وأعرب عن سعادته بأنه يقوم بتصنيف أعمالهم ومشروعاتهم إلى أصناف مختلفة منها يتعلق بالبنوك والخدمات العامة، ونسعى للاستثمار في عدد آخر من الخدمات والمشروعات.



بدوره، قال مستثمر آخر: إن شركته تعمل في مجال الغاز والنفط ومجال الطاقة، وهناك الكثير من اكتشافات الغاز والنفط في مصر، وهناك رسالة واحدة نقدمها للرئيس السيسي بعدم القلق لأن بعض الشركات الكبيرة المنتجة للغاز والنفط على مستوى العالم قاموا بالاستثمارات، ويريدون الحضور لمصر والقيام بالاستثمارات في هذا المجال، وأرحب بهم وأدعوهم للاستثمار في هذا المجال.



فيما قال أحد المستثمرين المشاركين، إن الرئيس تحدث في كلمته أمس عن مشروعات البنية التحتية في إفريقيا وأهميتها، مضيفًا: "أننا يجب أن نتطلع بشدة إلى هذه المشروعات وأن نشجع الاستثمار، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعًا".