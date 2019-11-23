أبرز رسائل الرئيس السيسى من إفريقيا 2019

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إفريقيا 2019، وبدأت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التحديات والفرص التى تواجه القارة، وترصد "الدستور"، رسائل السيسي من المؤتمر.



- أكد الرئيس السيسي، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى التحديات التى تواجه القارة الإفريقية.



- قال الرئيس خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى إفريقيا 2019: "لدينا فرص ولدينا تحديات، وإذا كانت التحديات مصدر قلق وتردد نتصور إن إحنا نستطيع أن نتحرك بسرعة، ممكن نتكلم عن مشروعات بتريليونات الدولارات فى القارة الإفريقية".



- لفت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن العالم يتصارع حول التجارة.



- شدد الرئيس على أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة جيدة وهناك ثقة متبادلة، لكن حجم الناتج عن هذه العلاقة ما زال متواضعًا للغاية.



- أعرب الرئيس عن تقديره لما حققته شركة "سيمنز" الألمانية من إنجازات فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث فى بنى سويف، العاصمة الإدارية، والبرلس.



- قال السيسى، إن البنية الأساسية فى القارة الإفريقية تحتاج إلى البناء بقوة كبيرة.



- أضاف الرئيس أنه لا بد من وجود بنية تربط أكثر من 50 دولة فى القارة بشبكة طرق موحدة.



- تابع الرئيس: "مصر تتحرك بقوة فى مجال الصناعة والزراعة، والتحدى كبير، وليس من السهل إقناع المستثمرين فى قطاع الصناعة".





