السيسى: مصر معبر لشبكات نقل البيانات من إفريقيا لآسيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا فوجئنا بأن الكثير من الناس في مصر لم يستوعبوا فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة"، معلقًا: "من خلالها بنعيد صياغة الدولة المصرية، ونقوم بعمل ميكنة كاملة وقواعد بيانات تعمل منذ 3 سنوات ونصف بشكل يقلل من العمل البشري والوقت والأخطاء".



وأضاف "السيسى"، خلال كلمته بجلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا ضمن فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2019": "متصور أن نجاحنا في تنفيذ ذلك والانتقال للعاصمة بأن يكون فيه سيرفرات عملاقة التي تعد عقل الدولة المصرية على أحدث تكنولوجيا وصلت لها الإنسانية، ونسعى للاستفادة من التطور العالمي في هذا المجال في بناء قدرة الدولة بشكل أحسن مما كانت عليه".



وأشار "السيسي"، إلى أن مصر معبر لشبكات نقل البيانات من إفريقيا لآسيا، وأيضًا شبكة قوية لصالح نقل البيانات إلى الدول الإفريقية الشقيقة.