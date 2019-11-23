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السيسي: تطوير البنية الأساسية يستطيع تغيير شكل إفريقيا خلال 10 سنوات

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:16 م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
أحمد عبد العزيز
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نتحرك داخل الاتحاد الإفريقي بقوة نحو بناء بنية أساسية قارية تربط بين بلدان إفريقيا.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش مؤتمر "إفريقيا 2019"، أنه يتطلع لوضع بنية أساسية قارية تستطيع ربط 50 دولة في إفريقيا، من خلال بناء طرق جديدة وشبكة كهرباء وشبكة تكنولوجيا معلومات.

وتابع: "بقول للشركات العملاقة، والبنوك العالمية الكبرى، التي تسهدف تغيير الواقع، إن معظم أسواق العالم وصلت لمرحلة التشبع، والعالم يتصارع حول التجارة والحصص، فإذا كنا عاوزين نعمل تغير كبير في افريقيا ونساهم في فتح أسواق جديدة، فليس لدينا في تقديري إلا البنية الأساسية القارية".

وواصل: "لو ربطا 55 دولة بشكل كامل في إفريقيا، علينا أن نضع خطة عشرية على سبيل المثال، ودة ممكن يكلف 250 مليار دولار، البنوك ممكن تحطها والشركات العالمية تنفذ، والدول توقع مع البنوك قرض ميسر".

ولفت، إلى أن تطوير البنية الأساسية يغير شكل أفريقيا خلال 10 سنوات، ووضعها في مكان آخر.

وأكد الرئيس السيسي، أن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومات طيبة وهناك ثقة، لكن حجم الناتج من العلاقة متواضع جدا.

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