مقتل شخص برصاص الشرطة العراقية خلال احتجاجات سلمية ببغداد (فيديو)

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، من الاشتباكات، والتي أسفرت مقتل شخص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الاشتباكات التي اندلعت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد.



وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى البنك المركزي العراقي وسط العاصمة، ورد المتظاهرون بالقنابل الحارقة والحجارة على عناصر مكافحة الشغب، مما أجبر بعضهم على التراجع.



وحسب مصادر في الشرطة، فقد قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 60 آخرين أمس الجمعة عندما فتحت قوات الأمن النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين على جسر بوسط بغداد.