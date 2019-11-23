"الصين فى عيون المصريين" بالمركز الثقافى الصين الثلاثاء

يقيم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، ندوة صالون الثقافة الصينية- الصين في عيون المصريين بعنوان "بعد سبعين عاما على تأسيسه- التنين الصينى يحلق فى سماء المجد"، بمقر المركز بالهرم، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن يحاضر في الندوة كل من أحمد سلام المستشار الإعلامي الأسبق فى الصين، وحسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم.



وتتناول الندوة عوامل نهضة الصين الجديدة وملامح تطور الصين خلال السبعين عاما، ودور المواطن الصيني فى هذه النهضة والعلاقات المصرية الصينية.. مسيرة من التعاون والعمل المشترك.