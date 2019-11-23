مصر تصدِّر كهرباء بـ22 مليون دولار في 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية ارتفعت إلي حدود 22.3 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولي من عام 2019 مقابل 11.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.9 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن صادرات الطاقة الكهربائية شهريًا تقلصت مؤخرًا إلي 1.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بحوالي 1.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 718 مليون دولار خلال عام.



يشار إلي أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلي 19.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2019 مقابل 19.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 4.2 مليار دولار خلال عام.