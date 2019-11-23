التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا بمدارسهم

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أرسلت نشرة إلى المدارس الخاصة بشأن إجراء الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، مؤكدة لـ"الدستور" أن المنشور يتضمن اتفاق وزارة الاتصالات مع المدارس الموجود بها مرحلة ثانوية على إجراء الامتحانات الإلكترونية على نفقتها الخاصة.



وقالت المصادر إن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل دراسة فنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.



وأكدت المصادر أن المنشور تضمن عمل تقرير المعاينة والتكلفة حسب الاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة، مشيرة إلى أن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الإلكترونية لجميع الطلاب المستهدفين "الصفين الأول والثاني الثانوي".



وأضافت المصادر أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات والمدرسة.





