"فخورة بيك".. بسمة بوسيل وتامر حسنى فى أجواء رومانسية (صور)

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها الفنان تامر حسني.



وظهرت "بوسيل" في الصورة، في لقطة رومانسية مع زوجها الفنان تامر حسني، معلقة عليها بقولها: "فخورة بيك دائمًا يا حبيبي"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



وكان الفنان تامر حسني، قد نشر قبل قليل مجموعة من الصور من حفله الأخير بالجامعة الأمريكية عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهًا خلالها الشكر للجمهور، قائلًا: "أحب أشكر جمهور الحفلة الراقي على روحهم وطاقتهم الرهيبة، وعلى حالة الحب المتبادلة بيننا".