شراء مستلزمات طبية بـ5 ملايين جنيه لمستشفى المنصورة العام

صرح الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن محافظ الدقهلية وافق على قيام مديرية الصحة بشراء مستلزمات طبية متنوعة بمبلغ 5 ملايين و650 ألف جنيه لمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي).



وأضاف أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين، خاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.



وشدد على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفى من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.



وأشار إلى أن المستلزمات الطبية التي وافق محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في المستشفى.