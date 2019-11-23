السيسى يدعو للاستثمار فى إفريقيا وتغيير واقعها للأفضل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك إرادة حقيقية لنا كأفارقة من أجل إعطاء الأمل لشبابنا في مستقبل أكثر إشراقا، مؤكدًا أن الدنيا بها تحديات في إفريقيا، وهذا أمر لا يجعلنا لا نفكر كثيرًا بالتحرك نحو التنمية في إفريقيا.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش مؤتمر "إفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التنمية حق من حقوق الإنسان في تغيير الحياة للأفضل، ولدينا فرص ولدينا تحديات، إذ ما كانت التحديات مصدر قلق أو تردد نستطيع خلالها أن نتحرك بسرعة، موضحًا أن الفرق بين السوق الكبير القادر والسوق الكبير محدود الإمكانيات والقدرات.



ودعا "السيسي"، المستثمرين للاستثمار في إفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل، نحن كدول وكقادة مسئولين عن شعوبنا وعن تغيير الواقع إلى الأفضل والأحسن ولدينا الفرصة، وأنتم كمستثمرين ومؤسسات التمويل لا تترددوا وأرجو أن تكلفة التمويل تكون تكلفة نستطيع أن نتحملها جميعنا بعيدًا عن المخاطر.