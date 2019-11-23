جيش الاحتلال يحدث طائراته المسيرة بـ«نظام سري»

قال مسئول كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك تعليمات للجنود بأن يكون على يقظة دائمة في حال ظهر أي مجسم في السماء، وذلك بسبب تطور أسلحة الحرب في الآونة الأخيرة، واعتمادها على الطائرات المسيرة دون طيار.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي عمل على تسليح كل الفرق العسكرية التابعة لسلاح المشاة بطائرة مسيرة، مشيرًا إلى أن هناك خطة للتسليح باقية الأسلحة بها، للاعتماد عليها في جولات الحروب أو المواجهات المقبلة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأكد أن الأمر مكن قوات الجيش من الاطلاع على ما يتم خلف السياج الأمني الفاصل، دون وقوع أي ضرر بين قواته، قائلا: "طورنا نظامًا للحفاظ على سرية المعلومات داخل الطائرات المسيرة، فعندما تسقط لدى الأعداء لا يكون هناك أي مخاوف من تسريب المعلومات".