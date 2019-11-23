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محطة تل أبيب

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة تأمين احتفالات المستوطنين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
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أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين المسلمين؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمونه "عيد سبت سارة".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نشرت جنودها بأعداد كبيرة في محيط الحرم الإبراهيمي، تمهيدًا لاحتفالات المستوطنين داخل المسجد.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي رئيس السدنة الشيخ حفظى أبوسنينة: إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف بجميع أروقته وساحاته وباحاته أمام المصلين المسلمين من الساعة الرابعة بعد عصر أمس الجمعة، وستواصل إغلاقه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، موضحًا أن أعدادًا كبيرة من المستوطنين نصبوا خيامًا في ساحة المدرسة الإبراهيمية وفي حديقة ومتنزه الحرم.

وشدد أبوسنينة على أن هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تطال بيوت العبادة تعتبر تعديًا صارخًا على الديانات السماوية وحرية العبادة التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، مؤكدًا أن الحرم الإبراهيمي هو "مسجد إسلامي خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود به، وجميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة".

يذكر أن سلطات الاحتلال عادة ما تقوم بإغلاق الحرم لمدة 10 أيام في السنة؛ وذلك بموجب قرارات لجنة «شمغار» الإسرائيلية التي تشكلت عقب المجزرة التى وقعت في الحرم في فبراير 1994 والتى قسمته ووضعت جدولًا بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.

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