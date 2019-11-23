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عالم

نيويورك تايمز: توقيت زيارة بنس مهم ورسالة لإيران

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:45 م
بنس
بنس
منار أحمد
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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن زيارة مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب إلى العراق، اليوم السبت، يعني استمرار مشاركة ودعم الولايات المتحدة في البلاد، مضيفة أن الزيارة تأتي بعد 11 شهرًا من قيام ترامب بزيارته المفاجئة للعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنس زار قاعدة الأسد الجوية في الصحراء الغربية للعراق وتحدث بنس عبر الهاتف مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لكنه لم يلتق به، وفقًا لمكتب مهدي.

ورفضت سفارة الولايات المتحدة في العراق التعليق على زيارة بنس.

وأضافت الصحيفة أن توقيت زيارة بنس - ثاني أكبر عضو في الحكومة الأمريكية – مهمًا، لقد أكدت على استمرار مشاركة ودعم الولايات المتحدة في العراق وكانت بمثابة ردة فعل ضمنية لإيران، التي حاولت في كثير من الأحيان تقديم نفسها للزعماء العراقيين كشريك أكثر اتساقًا من الأمريكيين.

وقالت الصحيفة إن إيران، ترى أن الانتفاضة في العراق تهديد قد يشجع حركة مماثلة في الداخل، ولذلك دعت إلى رد فعل صارم، وعلى عكس إيران، تريد الولايات المتحدة إجراء إصلاح شامل للنظام العراقي لاقتلاع الفساد وإنشاء نظام انتخابي أقل سيطرة عليه من قبل الأحزاب السياسية التي تميل إلى تقسيم أموال البلاد وثرواتها وفعل القليل لتمثيل الشعب.

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