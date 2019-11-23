4 جهات تراقب التزام الحكومة بمدونة السلوك الوظيفى كل 3 أشهر

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، إن أربعة جهات رقابية تتولي متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتفعيل مدونة سلوكيات وأخلاقيات الموظف العام التي أطلقت مؤخرًا، وفقًا لتقارير ربع سنوية ترفعها كل من هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومنظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء ومركز الحوكمة التابع لمعهد الإدارة تتضمن أهم مؤشرات أداء كل جهة ومدى التقدم المحرز في تطبيق ضوابط المدونة.



وأضافت المدير التنفيذي للمعهد، في تصريح لـ"الدستور"، أن المعهد بصدد إعداد تقرير مفصل بنتائج الاجتماعات والمناقشات التي دارت حول النسخة النهائية من مدونة السلوك الوظيفي لعرضها على وزيرة التخطيط، تمهيدًا لإصدار قرار وزاري بشأنها لبدء تفعيلها بصورة إلزامية على موظفي الدولة.



ولفتت إلى أن الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطن يأتي على رأس أولويات عملية تحديث مدونة السلوك الوظيفي التي تطرقت لأول مرة إلى وضع العديد من الضوابط الخاصة بحظر تضارب المصالح والفساد بأشكاله المختلفة في نطاق جهات العمل، والتشديد على المحافظة على المال الخاص والعام والممتلكات والمواد العامة والخاصة وحظر استخدامها للأغراض الشخصية.