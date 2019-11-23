فتاتان من خريجى البرنامج الرئاسي تدرسان لطلاب كوريا

يترك الشباب المصري بصمته الإيجابية فى كل مكان يذهب إليه، هكذا فعلت أمنية وريهام، فتاتان تدرسان لأطفال كوريا الجنوبية عن طريق منحة.



كان التدريس عن المواطنة فاختارتا أن يكون عن منتدى شباب العالم، وهو الحدث التاريخى الذي تنظمه مصر كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكشفت أمنية لـ"الدستور" عن كل التفاصيل وتسردها خلال السطور التالية.



أمنيه صلاح سيد، 27 عامًا، وصديقتها ريهام يحي دياب، 28 عامًا، باحثتا ماجستير بجامعة كوريا الوطنية للتعليم (KNUE) - تخصص السياسات الدولية للتعليم وإعداد وتأهيل المعلمين، بناءً على منحة مقدمة من KOICA، تخرجتا فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة - الدفعة الاولى.



وتقول أمنية للدستور: بدأت المنحة بجامعة كوريا الوطنية للتعليم فى الأول من اغسطس ٢٠١٨، حيث يتم دراسة مجموعة مقررات عن السياسات الدولية للتعليم وإعداد المعلمين والمناهج.





وتابعت: "كجزء من الأنشطة الأكاديمية المقدمة للطلاب الأجانب بـKNUE تم دعوتنا لإلقاء محاضرة تعريفية عن مصر كجزء من سلسلة محاضرات عن ممارسة التعليم من أجل المواطنة العالمية بعنوان I’m global citizen بالتعاون مع جامعة Cheongju المقدمة لطلاب المرحلة الابتدائية بكوريا الجنوبية بهدف ترسيخ مبادئ التسامح والمواطنة وقبول الآخر لدى الأجيال القادمة وتم تعريف الأطفال الكوريين عن مصر وقد شملت (الموقع الجغرافي- الحضارة المصرية - ملامح الثقافة المصرية- اللغة العربية- اشهر الأكلات المصرية- اهم المعالم السياحية - العملة المتداولة- اشهر الشخصيات المصرية) وكجزء من أنشطة اليوم، تعلم الطلاب الكوريين الترحيب وتعريف أنفسهم باللغة العربية".

وأكدت أنه فى إطار تعريف الطلاب بجهود مصر فى إنشاء جسور تواصل مع الثقافات الأخرى حول العالم من مختلف الجنسيات لتعزيز السلام والمواطنة العالمية والتسامح، تم تقديم فكرة وهدف منتدي شباب العالم للطلاب، واستمع الطلاب إلي أغنية منتدي شباب العالم ٢٠١٨ كأحد الأنشطة الترفيهية.



وقالت فى نهاية تصريحاتها لـ"الدستور": "من أجل ترسيخ صورة إيجابية عن مصر، تم تقديم هدايا تذكارية للطلاب مثل العملات المصرية وكروت تذكارية وميداليات وأقلام تحمل صور الحضارة المصرية القديمة، وفي النهاية قام الطلاب بتقديم هدايا تذكارية أيضًا لنا وتم التقاط مجموعة من الصور".







