اشتعال النيران في سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي ببنى سويف

أصيب شخص، اليوم السبت، فى حادث اشتعال النيران بسيارة ميكروباص، عقب تصادمها مع أخرى ملاكى أمام قرية شريف باشا بالطريق الزراعى بنى سويف - ناصر، وتم نقله إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى اشتعال النيران فى السيارة الميكروباص أمام قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف.



وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة حيث تبين أن المصاب ويدعى رمضان محمد حسين 55 سنة ومقيم بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى مقاول مصاب بجروح وكدمات متفرقة، إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.