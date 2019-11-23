السيسى: الموارد الطبيعية الموجودة فى إفريقيا فرصة حقيقية للاستثمار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المستثمرين العالميين والدوليين والمحليين ومؤسسات البنوك والتمويل الدولية تعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا، داعيًا الجميع للاستثمار في مصر وفي إفريقيا.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش مؤتمر "إفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هل في إفريقيا فرص حقيقية، عندما نقول إن إفريقيا قارة شابة، وفيها عدد سكان يقترب من 1.2 مليار نسمة، هل هي سوق حقيقية؟ لو قلنا إن البنية الأساسية في إفريقيا وعناصر أخرى كثيرة تحتاج لأن نعمل عليها، سواء على المستوى الوطني أو من جانب المستثمرين ومؤسسات التمويل".



وأردف: "يا ترى الموارد الطبيعية الموجودة في إفريقيا تمثل فرصة حقيقية؟ أعتقد أن السؤال نعم، هل هناك إرادة سياسية لتغيير واقعنا للأفضل نعم حضورنا بيأكد ذلك".