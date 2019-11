تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بالجامعة الأمريكية (صور)

View this post on Instagram

في حفلة الجامعه الأمريكيه أحب أشكر جمهور الحفله الراقي على روحهم و طاقتهم الرهيبه و على حالة الحب المتبادله بينا ، عايز أقول من ١٥ سنه طورت المسرح المصري و العربي و دخلت الألعاب الناريه و شاشة ال led العملاقه و غيرت في رسمة المسرح الهندسيه و ازاي الأغنيه تكون ليها لوحه إستعراضيه و دا طبعاً مجهود كبير من سنين و قدمت فيه شباب كانوا بيحلموا يكونوا مختلفين زي تامر يحيى أحمد عصام و وليد الحريري و وليد منصور و تامر فوزي النهارده هما عمالقة المسرح في الوطن العربي كله ، و طبعاً وليد منصور بقى من أهم منتجين السينما و لما كل المطربين الكبار مشيوا على النهج دا و استعانوا بكل العناصر اللي قدمتها حسيت إني كنت صح و دلوقتي واجب عليا أقدم حاجه أجدد لينا كلنا كفنانين وللصناعه بشكل عام وهي تقنية ال 3D mapping on Led screens على يد عباقرة بجد هما وليد الحريري و تامر فوزي . النهارده أول مره في تاريخ مصر اقدم للصناعه ال 3D mapping شكراً للمهندسين اللي إتحدوا نفسهم وليد الحريري و تامر فوزي 👏🏻👏🏻👏🏻شكراً أستاذ عماد نبيل و المهندس أحمد عبد القادر، شكراً للأستاذ منعم التصوير الفوتوغرافي و محمد حامد مديري تصوير الڤيديو . شكراً للمهندس المبدع أحمد عصام اللي شرفنا في ختام البطوله الأفريقيه و اللي دايماً مشرفنا شكراً شباب الجامعه الامريكيه و إتحاد الطلاب اللي حضروا و اللي نظموا بالشكل الراقي دا و شكراً ضيوفنا الكرام في الحفل من خارج الجامعه و شكرا لشركة أوكتا لاصحابها سعيد و شاذلي على التنظيم الرائع للحفل