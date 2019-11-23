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تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بالجامعة الأمريكية (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:29 م
تامر حسني
تامر حسني
ياسمين عباس
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شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من حفله بالجامعة الأمريكية.

وعلق "حسني" على الصور، قائلًا: "في حفلة الجامعة الأمريكية أحب أشكر جمهور الحفله الراقي على روحهم وطاقتهم الرهيبة، وعلى حالة الحب المتبادله بينا، عايز أقول من ١٥ سنه طورت المسرح المصري والعربي ودخلت الألعاب النارية وشاشة الليد العملاقه وغيرت في رسمة المسرح الهندسيه، وإزاي الأغنيه تكون ليها لوحه استعراضيه، ودا طبعًا مجهود كبير من سنين وقدمت فيه شباب كانوا بيحلموا يكونوا مختلفين زي تامر يحيى، أحمد عصام، ووليد الحريري، ووليد منصور، وتامر فوزي".

وأضاف: "النهارده هما عمالقه المسرح في الوطن العربي كله، وطبعًا وليد منصور بقى من أهم منتجين السينما، ولما كل المطربين الكبار مشيوا على النهج دا واستعانوا بكل العناصر اللي قدمتها حسيت أني كنت صح، ودلوقتي واجب عليا اقدم حاجه اجدد لينا كلنا كفنانين وللصناعه بشكل عام، وهي تقنية الـ 3d mapping on Led screens على يد عباقرة بجد، هما وليد الحريري وتامر فوزي، النهارده أول مره في تاريخ مصر اقدم للصناعه الـ 3d mapping".

وتابع: "شكرًا للمهندسين اللي اتحدوا نفسهم وليد الحريري وتامر فوزي، شكرًا استاذ عماد نبيل والمهندس أحمد عبد القادر، شكرًا للأستاذ منعم التصوير الفوتوغرافي، ومحمد حامد مديري تصوير الڤيديو، شكرًا للمهندس المبدع أحمد عصام اللي شرفنا في ختام البطوله الأفريقيه، واللي دايمًا مشرفنا، شكرًا شباب الجامعة الأمريكيه واتحاد الطلاب اللي حضروا واللي نظموا بالشكل الراقي دا، وشكرًا ضيوفنا الكرام في الحفل من خارج الجامعة، وشكرا لشركه أوكتا لاصحابها سعيد وشاذلي على التنظيم الرائع للحفل".
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في حفلة الجامعه الأمريكيه أحب أشكر جمهور الحفله الراقي على روحهم و طاقتهم الرهيبه و على حالة الحب المتبادله بينا ، عايز أقول من ١٥ سنه طورت المسرح المصري و العربي و دخلت الألعاب الناريه و شاشة ال led العملاقه و غيرت في رسمة المسرح الهندسيه و ازاي الأغنيه تكون ليها لوحه إستعراضيه و دا طبعاً مجهود كبير من سنين و قدمت فيه شباب كانوا بيحلموا يكونوا مختلفين زي تامر يحيى أحمد عصام و وليد الحريري و وليد منصور و تامر فوزي النهارده هما عمالقة المسرح في الوطن العربي كله ، و طبعاً وليد منصور بقى من أهم منتجين السينما و لما كل المطربين الكبار مشيوا على النهج دا و استعانوا بكل العناصر اللي قدمتها حسيت إني كنت صح و دلوقتي واجب عليا أقدم حاجه أجدد لينا كلنا كفنانين وللصناعه بشكل عام وهي تقنية ال 3D mapping on Led screens على يد عباقرة بجد هما وليد الحريري و تامر فوزي . النهارده أول مره في تاريخ مصر اقدم للصناعه ال 3D mapping شكراً للمهندسين اللي إتحدوا نفسهم وليد الحريري و تامر فوزي 👏🏻👏🏻👏🏻شكراً أستاذ عماد نبيل و المهندس أحمد عبد القادر، شكراً للأستاذ منعم التصوير الفوتوغرافي و محمد حامد مديري تصوير الڤيديو . شكراً للمهندس المبدع أحمد عصام اللي شرفنا في ختام البطوله الأفريقيه و اللي دايماً مشرفنا شكراً شباب الجامعه الامريكيه و إتحاد الطلاب اللي حضروا و اللي نظموا بالشكل الراقي دا و شكراً ضيوفنا الكرام في الحفل من خارج الجامعه و شكرا لشركة أوكتا لاصحابها سعيد و شاذلي على التنظيم الرائع للحفل

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