تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بالجامعة الأمريكية (صور)

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من حفله بالجامعة الأمريكية.



وعلق "حسني" على الصور، قائلًا: "في حفلة الجامعة الأمريكية أحب أشكر جمهور الحفله الراقي على روحهم وطاقتهم الرهيبة، وعلى حالة الحب المتبادله بينا، عايز أقول من ١٥ سنه طورت المسرح المصري والعربي ودخلت الألعاب النارية وشاشة الليد العملاقه وغيرت في رسمة المسرح الهندسيه، وإزاي الأغنيه تكون ليها لوحه استعراضيه، ودا طبعًا مجهود كبير من سنين وقدمت فيه شباب كانوا بيحلموا يكونوا مختلفين زي تامر يحيى، أحمد عصام، ووليد الحريري، ووليد منصور، وتامر فوزي".



وأضاف: "النهارده هما عمالقه المسرح في الوطن العربي كله، وطبعًا وليد منصور بقى من أهم منتجين السينما، ولما كل المطربين الكبار مشيوا على النهج دا واستعانوا بكل العناصر اللي قدمتها حسيت أني كنت صح، ودلوقتي واجب عليا اقدم حاجه اجدد لينا كلنا كفنانين وللصناعه بشكل عام، وهي تقنية الـ 3d mapping on Led screens على يد عباقرة بجد، هما وليد الحريري وتامر فوزي، النهارده أول مره في تاريخ مصر اقدم للصناعه الـ 3d mapping".



وتابع: "شكرًا للمهندسين اللي اتحدوا نفسهم وليد الحريري وتامر فوزي، شكرًا استاذ عماد نبيل والمهندس أحمد عبد القادر، شكرًا للأستاذ منعم التصوير الفوتوغرافي، ومحمد حامد مديري تصوير الڤيديو، شكرًا للمهندس المبدع أحمد عصام اللي شرفنا في ختام البطوله الأفريقيه، واللي دايمًا مشرفنا، شكرًا شباب الجامعة الأمريكيه واتحاد الطلاب اللي حضروا واللي نظموا بالشكل الراقي دا، وشكرًا ضيوفنا الكرام في الحفل من خارج الجامعة، وشكرا لشركه أوكتا لاصحابها سعيد وشاذلي على التنظيم الرائع للحفل".