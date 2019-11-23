اتحاد الكرة يشكر السيسي: لتهنئتك بالغ الأثر في نفوس الشباب

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم عميق الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تهنئته المباركة لأعضاء المنتخب الوطني الأوليمبي بمناسبة تحقيق إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية والفوز ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.



وأكد الاتحاد، في بيان، أن تهنئة الرئيس كان لها بالغ الأثر في نفوس شباب مصر كلهم، وتؤكد أن الدولة تقدر كل جهد نحو إعلاء شأن الوطن، وتثمن في الوقت نفسه عطاء المخلصين من أبنائه.



كما توجه اتحاد الكرة بالشكر إلى أجهزة الدولة كافة، خاصة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على وقفتها بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي حتى تكللت جهوده بالنجاح، مؤكدا أن شباب مصر في كرة القدم سيظلون على العهد به حتى يحقق النقلة المرجوة في تاريخ الكرة المصرية.



وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه الشكر أيضا إلى اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة على النجاح الباهر الذي حققته في تنظيم البطولة الذي جاء تأكيدًا على ريادة مصر إفريقيا ووقوفها بالفعل على أعتاب العالمية في مجال تنظيم البطولات الرياضية.



وبالنسبة إلى جماهير الكرة المصرية، أكد الاتحاد المصري أن زحفها الكثيف للمدرجات ومؤازرتها الحثيثة وتشجيعها الحماسي لأبناء مصر الأبطال "يمثل موقفًا وطنيًا رائعًا يطوق أعناقنا وأعناق أبنائنا أعضاء المنتخب الأوليمبي، بجميل يجعلنا عازمين على بذل كل إمكاناتنا حتى نبقى عند حسن الظن بنا، فضلًا عن أن هذه الوقفة تؤكد من جديد أنه لا غنى عن وجود تلك الجماهير المخلصة والملتزمة فى مدرجات ملاعب كرة القدم، مقدرين في الوقت نفسه كل جهود الجهات المعنية في هذا الشأن".



كما عبر الاتحاد المصرى عن فخره واعتزازه بأبنائه لاعبى المنتخب الوطني وجهازهم الفني الوطني بروحهم المعنوية العالية وحسهم الوطنى البالغ وكفاءاتهم الفنية التى أكدوها بجهدهم الفائق فى كل مراحل البطولة، ويجعلنا على العهد باستمرار دعم مسيرته الناجحة.