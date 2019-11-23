نانسي عجرم تهنئ "ملوك الجدعنة" بكأس إفريقيا

هنأت المطربة نانسي عجرم، منتخب مصر الأوليمبي بعد فوزه علي كوت ديفوار وحصوله على لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020.



وكتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣.. ملوك الجدعنة ياأبطال".



ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.