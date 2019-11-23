السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة "سيمنز" الألمانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جو كايزر، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" الألمانية، وذلك في إطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



ورحب السيسي برئيس شركة سيمنز، معربًا عن تقديره لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، بما يجعلها شريكًا هامًا لمصر في التنمية.



وأشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة، مثل: النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، أخذًا في الاعتبار ما تمثله شركة "سيمنز" من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصري علي مدار أكثر من قرن.



من جانبه؛ أشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكدا اعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ "سيمنز" سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها، وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مرجعا ذلك لحوكمة الأداء العالية والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة الدولة.



كما أطلع رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" الرئيس السيسي، خلال المقابلة، على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية في مصر، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في التأهيل والتدريب المهني للكوادر المصرية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جو كايزر، رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" الألمانية، على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



ورحب السيسي برئيس شركة سيمنز، معربًا عن تقديره لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، بما يجعلها شريكًا هامًا لمصر في التنمية.



وأشار الرئيس السيسي إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة، مثل: النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، أخذًا في الاعتبار ما تمثله شركة "سيمنز" من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصري علي مدار أكثر من قرن.



من جانبه؛ أشاد جو كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكدا اعتزاز شركة "سيمنز" بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ "سيمنز" سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها، وكذا التكلفة ومعايير الأمان والسلامة المطبقة، مرجعا ذلك لحوكمة الأداء العالية والمتابعة الحثيثة من قبل قيادة الدولة.



كما أطلع رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" الرئيس السيسي، خلال المقابلة، على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية في مصر، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في التأهيل والتدريب المهني للكوادر المصرية.