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مصر

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسي خلال اللقاء تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبى من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التنموية، معربًا عن الترحيب بمشاركة البنك فى أعمال مؤتمر إفريقيا ٢٠١٩، التي تأتي فى إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها فى مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً فى مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية المياه، مثمنًا ثقة البنك الأوروبى في تمويل برامج ومشروعات تدعم هذا الاتجاه في مصر وتعمل على تعظيم دور القطاعين العام والخاص فى هذا الإطار، لا سيما عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ عام ٢٠١٥.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أعرب عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدًا بنجاح مصر فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي أسهم في التعافي للاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات النمو وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجًا يحتذى به لباقي الدول الإفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد، كما أكد حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر وتمويل مزيد من المشروعات، بما يسهم في دفع عملية التنمية في مصر، أخذًا في الاعتبار ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق كذلك إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي في إفريقيا، وذلك في إطار رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي وجهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.

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