البرلمان يرد على أكاذيب منظمة العفو الدولية عن عائشة خيرت الشاطر

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية تعلي من حقوق السجناء كاملة، من أول المعاملة اللائقة إلى الرعاية الصحية الكاملة، مؤكدة أن اللجنة في جميع زياراتها المفاجئة للسجون رصدت احترام قطاع السجون لحقوق الإنسان، ومعاملته بشكل لائق، وضمان حصوله على الرعاية الصحية.



وانتقدت عازر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تقرير منظمة العفو الدولية الذي ادعى وجود تعذيب لعائشة، بنت القيادي الإخواني خيرت الشاطر، قائلة: "الجماعة الإرهابية حاولت المتاجرة بهذه الحالة رغم كذبها، وحينما لم تجد صدى تواصلت مع المنظمات الحقوقية الدولية بشأنها؛ حتى تحاول إحراج النظام المصري".



وأكدت أن هذه المنظمات الدولية مع ترويجها للأكاذيب في حالات كثيرة، افتقدت الثقة الدولية، وواجهت انتقادات بتلقي أموال مقابل مواقف معينة، وهو ما ظهر في مراجعة حقوق الإنسان الدورية بجنيف لمصر ولعدد كبير من الدول الأخرى، الذي كشفت زيف التقارير السابقة عن الأوضاع الحقوقية.



وطالبت بضرورة مراعاة المعايير الموضوعية في أخذ المعلومات، وعدم الاعتماد على أكاذيب تروجها الجماعة الإرهابية على قنواتها، دون التأكد من صحتها.