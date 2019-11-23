متخصص شئون إفريقية: القيادة السياسية حريصة على جعل مصر مركزًا للطاقة بالمنطقة

قال اللواء محمد عبدالواحد، المتخصص في الشئون الإفريقية، إن مشروعات البنية التحتية التى تهدف إلى ربط الطرق في القارة السمراء سوف تؤدي إلى نوع من الربط الثقافي والتجاري والاقتصادي بين دول حوض النيل.



وأضاف "عبدالواحد"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أهم المشروعات التي تتم الآن في عملية البنية التحتية مشروعات الربط الكهربائى، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا طويلًا جدًا فى هذا القطاع عن بقية الدول الإفريقية لتصبح مصر مركزًا للطاقة في المنطقة.



وأشار المتخصص في الشئون الإفريقية إلي أن مصر تريد أيضًا أن تكون الرائدة على مستوى إفريقيا فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها، وطبقًا لموقع مصر الجغرافى المتميز والاستراتيجي تم التوقيع على مشروع ربط كهربائى بين مصر وقبرص وملطة، لربطه مع الشبكات الكهربائية بأوروبا.