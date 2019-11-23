المعتقلون يزدادون في سجون "أردوغان" بسبب آرائهم على السوشيال ميديا

اعتقلت السلطات التركية الجمعة ستة وأربعين شخصًا على خلفية مزاعم بالترويج "لدعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالعملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا.



وبحسب فضائية "الحدث"، أن الاعتقال جاء علي خلفية إبداء آرائهم وانتقادات البلاد عبر مواقع السوشيال ميديا، ووجهت لهم السلطات اتهامات بالتحريض والكراهية للدولة التركية.



ومنذ بدء التوغل التركي في سوريا، شنت أنقرة حملة اعتقالات على المعارضين للعملية العسكرية، حيث اعتقلت 121 شخصًا فى أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى التحقيق مع 500 شخص وقامت بالمزيد من الاعتقالات، طالت أعضاء من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد.