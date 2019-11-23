هل صدرت مجلة الكاتب المصري بتمويل يهودي؟



علي عكس الروايات التاريخية٬ التي يجمع عليها أغلب المؤرخين٬ من أن قرار التأميم التي أصدرها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر٬ كانت سببا رئيسيا وراء هجرة اليهود من مصر٬ وما أدت إليه هذه الهجرة من حرمان المجتمع المصري من التنوع والإختلاف الذي كان يتمتع به، تذهب الدكتورة عواطف عبد الرحمن٬ في كتابها "الاختراق الصهيوني لمصر من1917 حتي 2017 " الصادر عن دار العربي للنشر٬ إلي أن الوجود اليهودي في مصر أستنزف إقتصادها وخرب وعيها الجمعي٬ حتي أنه كان حصان طروادة الذي إقتحمت من خلاله٬ الحركة الصهيونية مصر٬ وأن الوجود اليهودي وتغلغله في المجال العام المصري٬ لم يكن بريئا علي الإطلاق٬ خاصة سيطرتهم علي الإقتصاد. سواء في إمتلاكهم لأشهر المحلات التجارية الكبري٬ مثل: صيدناوي٬ شيكوريل٬ وشملا٬ والتي كانت ملكا لعائلات موصيري وقطاوي٬ سوارس وعدس٬ لدرجة أنهم إستطاعوا أن يمتلكوا أسهما في بنك مصر الذي أسسه طلعت حرب لتمصير الإقتصاد المصري بعيدا عن سطوة الأجانب٬ والذي بلغت سيطرة اليهود عليه حوال 95%. وتعتبر المجالات المالية وأعمال الصيرفة من أبرز الميادين الإقتصادية التي برز فيها اليهود كمؤسسين ومديرين ومساهمين٬ للدرجة التي وصلوا فيها إلي تأسيس شركات مالية خصيصا لإقراض الخديوي إسماعيل٬ والتي صفت أعمالها بدخول الإحتلال الإنجليزي لمصر٬ ورحل أصحابها بحثا عن ميدان جديد للإستثمار.



وتشير إلي أن الاختراق الصهيوني للمثقفين المصريين٬ بدأ مبكرا، وترجعه بعض المصادر إلي عام 1896 مع تأسيس جمعية بركوخيا الصهيونية٬ علي يد جوزيف ماركو باروخ٬ التى كانت تدعو اليهود المناصرين للصهيونية لحضور الندوات وتبادل المعلومات وجمع الأموال٬ ونجحت في إنشاء عدة فروع لها في بعض المدن المصرية٬ كالإسكندرية، بورسعيد، طنطا والمنصورة. كما تأسست جمعية"بني صهيون" عام 1908 وأعلنت تبنيها برنامج موتمر بال الذي عقد في1897. ثم تأسست جمعية ثانية باسم"زئير زيون"٬ وإندمجت الجمعيتين لتوحيد النشاط الصهيوني٬ وتحقيق أهداف المنظمة الصهيونية العالمية.



أما عن إختراق الصحافة المصرية٬ فقد إنتهجت الجماعة الصهيونية٬ خطين للضغط والتسلل داخل الصحف والمجلات٬ عن طريق التحكم في الإعلانات والإشتراكات٬ فتمنح أو تمنع إعلانات الشركات والمحلات اليهودية٬ حسب الخط الذي تنتهجه الجريدة٬ فقد كانت وظيفة مدير الإعلانات في الصحف والجرائد المصرية المنصب الذي حرصت الصهيونية علي شغله٬ مثل ألبير أنكوتا في دار الهلال٬ وإيخمان في صحيفة الأهرام٬ وكوهين في جريدة الأساس. أو استعداء وزارة الداخلية ـــ والتي كانت في يد المستعمر الإنجليزي حينها ــ ضد هذه الصحف لإغلاقها.



كما حاولت الدوائر الصهيونية التأثير علي الصحافة المصرية٬ للترويج لمبادئها وفرض وجهة نظرها٬ فنجد أن مجلة "الكاتب المصري" التي صدرت في أكتوبر 1945 بتمويل يهودي صهيوني٬ وشغل رئاسة تحريرها الدكتور طه حسن، وضمت نخبة من كبار المثقفين والمفكرين المصريين٬ واتسمت بأسلوب دعائي صهيوني٬ كان الهدف من إصدارها إستقطاب المثقفين المصريين لصالح الحركة الصهيونية٬ وشراء صمتهم إزاء الصراع العربي الإسرائيلي، بل تعدي الأمر لأبعد من هذا٬ لأن يشغل منصب أستاذ السامية بكلية دار العلوم إسرائيل ولفنسون الذي أعد رسالة دكتوراة بعنوان تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام وقد أشرف عليه الدكتور طه حسين٬ وركزت الرسالة علي إظهار فضل اليهود علي العرب، كما أتجهت الحركة الصهيونية٬ من خلال اليهود المصريين٬ إلي إصدار صحف ومجلات ناطقة بلسان حالهم٬ تدعو للهجرة إلي فلسطين كوطن موعود٬ ومن هذه الصحف الفجر والمجلة الصهيونية٬ وإسرائيل٬ مجلة الإتحاد الإسرائيلي٬ جريدة الشمس٬ التسعيرة٬ الكليم والصراحة٬ مجلة التهذيب والتي أصدرتها طائفة القرائين٬ وكذلك صحيفة الإرشاد والتي صدرت 1908 وكان رئيس تحريرها سليم ليشع.