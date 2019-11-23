سارة نخلة بالهوت شورت في شوارع باريس (صور)

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها أثناء قضاء عطلتها في باريس.



وظهرت "نخلة"، بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية هوت شورت من اللون الأسود، وفوقه بالطو من اللون البيج، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على مكياج بسيط أبرز جمال ملامحها.



وعلقت "نخلة" على الصور، قائلة: "باريس للعشاق. أنت ببساطة لا يمكن أن تقضي وقتك وحده في هذه المدينة. إما أن تذهب إلى هناك مع حبيب، أو تجد وحدة هناك"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية سارة نخلة، كان مسلسل "حكايتي" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، هنادي مهنى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.