الصحة تطلق مبادرة للكشف عن المرض.. طرق انتقال عدوى الزهرى

تحت شعار 100 مليون صحة، كشفت وزارة الصحة والسكان، أنها تستعد لأضخم مبادرات سيجرى اطلاقها العام المقبل تتضمن الكشف عن مرض الزهرى، للاطمئنان على صحة المصريين، والتأكد من بناء جيل جديد خالٍ من الأمراض عملًا باستراتيجية بناء الإنسان التى تتبعها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المرض وطرق انتقاله.



- عبارة عن عدوى بكتيرية عادة ما تنتشر بالاتصال الجنسي، يبدأ بقرحة غير مؤلمة عادة ما تكون في الأعضاء التناسلية أو المستقيم، ويستفحل إذا ما لم يتم علاجه ليدمر القلب أو المخ، ويهدد الحياة أو ينتقل من الأم إلى الطفل الذي لم يولد بعد.



- لا يوجد تطعيم ضد الزهري، وللمساعدة في الحد من انتشاره، يُرجى اتباع عدة اقتراحات وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية:



- الامتناع أو الالتزام بعلاقة أحادية الزوج.

- استخدم واقيًا ذكريًا مطاطيًا.

- تجنب تعاطي المخدرات الترويحية.



وتواجه زيادة خطر الإصابة بمرض الزهري إذا كنت:



-تنخرط في الجنس غير الآمن.

-تمارس الجنس مع شركاء متعددين.

- تجامع الرجال.

- مصاب بفيروس نقص المناعة، الذي يُسبب الإيدز.