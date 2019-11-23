"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

صدر حديثا عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع، ديوان "مالناش نصيب" للشاعر أيمن قطب، يطرح فيه أفكارًا تدور حول الفقدان والفراق وتأثيره على النفس البشرية، ويتضمن الديوان 23 قصيدة طرحهم الشاعر باللغة المصرية العامية.



ومن قصيدة "سهر" داخل الديوان نقرأ:



يا مدمنين السهر

بدموعكوا وش الفجر

مين اللي قال البكا

موصوف دوا للهجر!

مين اللي قال الدموع

بتغير المكتوب؟!

لو كان فـ باله رجوع

كان شد يوم مكتوب

يا سهرانين الليل

قدر نموت م القهر

فـ نشكي للمرايات

مكتوب علينا الصبر

فـ نداري في الحكايات

عمر اللي راح ما هو جي

ولا له نصيب فينا

قالوا مسير الحي..

أنا قولت مش لينا



جدير بالذكر أن أيمن قطب، محاضر لغة إنجليزية، وشاعر عامية من مواليد محافظة كفر الشيخ، شارك في أكثر من ديوان مُجمع، وصدر ديوانه الأول الذي حمل اسم "قلب خام" في عام 2016.