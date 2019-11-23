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تقارير ومتابعات

7 معلومات عن أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، التفاصيل الخاصة بعاصمة العالم للطاقة الشمسية بعد الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات، وهو الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات، عن المحطة، في سياق السطور التالية:-

- يضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء.
- تعد المحطة الأولي في العالم بجذب أكثر من ملياري دولار استثمارات.
- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات.
- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بدون تخزين على مستوى العالم.
-تبلغ قدرة المشروع 1465 ميجا وات بالمشاركة مع القطاع الخاص.
- يرتبط المشروع بـ ١٩ محطة طاقة شمسية بإجمالي قدرات ٩٣٠ ميجاوات بمحطات "بنبان" ١و٢و٣و٤ جهد ٢٢٠٢٢ ك.ف منها.
- يحتوى الموقع على ١٦ محطة طاقة شمسية تعمل بشكل تجاري بإجمالي قدرات ٧٨٠ ميجا وات.

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