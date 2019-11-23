الهجرة تطلق مبادرة إحياء الجذور من الإسكندرية

زارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية وعقدت اجتماعا مع عدد من أعضاء الجالية الإيطالية في الإسكندرية، بحضور القنصل العام الإيطالي بالإسكندرية آرمنجيلدو سمبياري، لبحث التنسيق من أجل الاحتفاء بالجالية الإيطالية وتاريخها العريق في مصر في إطار مبادرة إحياء الجذور التي تتبناها وزارة الهجرة.



وأكدت الوزيرة تطلعها إلى تنظيم احتفاء يليق بمكانة الجالية الإيطالية بمصر وما تركه أبناء هذه الجالية عبر سنوات طويلة من بصمات ملموسة في حياة المصريين والمجتمع المصري، من خلال تسليط الضوء على القصص الإنسانية التي تخللت ذلك، مشيرة إلى أنها تلقت مطالب عديدة من بعض الإيطاليين المقيمين بالإسكندرية بذلك، بعد النجاح الذي حققته مبادرة "إحياء الجذور" مع الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية، ليتجدد إطلاق هذه المبادرة مع الجاليات الإيطالية.



وقالت وزيرة الهجرة، إننا نبدأ عملنا بالبحث في جذور العلاقات المصرية الإيطالية الممتدة، موضحة أن الجالية الإيطالية في مصر ساهمت على مر التاريخ في بناء مصر الحديثة في مجالات مختلفة كالتعليم والتجارة والصناعة والطب والفن والثقافة والأزياء والمعمار، فضلًا عن أنها رسالة للعالم أجمع بأن مصر نقطة التلاقي وأرض التعايش والتسامح.