السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهجرة تطلق مبادرة إحياء الجذور من الإسكندرية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
زارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية وعقدت اجتماعا مع عدد من أعضاء الجالية الإيطالية في الإسكندرية، بحضور القنصل العام الإيطالي بالإسكندرية آرمنجيلدو سمبياري، لبحث التنسيق من أجل الاحتفاء بالجالية الإيطالية وتاريخها العريق في مصر في إطار مبادرة إحياء الجذور التي تتبناها وزارة الهجرة.

وأكدت الوزيرة تطلعها إلى تنظيم احتفاء يليق بمكانة الجالية الإيطالية بمصر وما تركه أبناء هذه الجالية عبر سنوات طويلة من بصمات ملموسة في حياة المصريين والمجتمع المصري، من خلال تسليط الضوء على القصص الإنسانية التي تخللت ذلك، مشيرة إلى أنها تلقت مطالب عديدة من بعض الإيطاليين المقيمين بالإسكندرية بذلك، بعد النجاح الذي حققته مبادرة "إحياء الجذور" مع الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية، ليتجدد إطلاق هذه المبادرة مع الجاليات الإيطالية.

وقالت وزيرة الهجرة، إننا نبدأ عملنا بالبحث في جذور العلاقات المصرية الإيطالية الممتدة، موضحة أن الجالية الإيطالية في مصر ساهمت على مر التاريخ في بناء مصر الحديثة في مجالات مختلفة كالتعليم والتجارة والصناعة والطب والفن والثقافة والأزياء والمعمار، فضلًا عن أنها رسالة للعالم أجمع بأن مصر نقطة التلاقي وأرض التعايش والتسامح.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

منذ حوالي 20 ساعة

"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب

منذ يومين

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبى ويثمن الثقة بتمويل برامج تدعم التنمية بمصر

البرلمان الإفريقى يطالب بتنفيذ رؤية السيسى لتحقيق التنمية الشاملة

وزيرة الصحة تعتذر وتؤجل لقاء "أطباء التكليف" إلى الثلاثاء

مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٥ ملايين فرصة عمل في 5 سنوات

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

معجزة 12 طبيبًا.. سيدة تدخل العمليات بقلب مفتوح وتخرج بطفل بمستشفى الإسكندرية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

"الإسكندرية" تعلن موعد بدء الدراسة ببرامج الكليات المجتمعية مع جامعة أوشن

عمره 9 سنوات.. أم طفل توقع الأطباء موته في المهد: نعمة الله فتحت نفسي على الخلفة

إسلام سياسي

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

«الجهرية النقشبندية»: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن - حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

هل صدرت مجلة الكاتب المصري بتمويل يهودي؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

"فتاة الفانيليا" فى مكتبة الكتبجية بالمعادي

حسام الدين شعبان يصدر "جحا وتيمور" عن دار ابن معيط ببورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك