تفاصيل مبادرة توثيق 1000 باب في القاهرة (فيديو)

قالت سارة خيري، مؤسسة مبادرة "doors of cairo"، إنها تحب الاكتشاف والتعرف على أنواع المعمار المختلفة بحكم دراستها للهندسة المعمارية، خاصة أنها شاهدت أنواع وطرازات مختلفة من أشكال المباني المعمارية.



وأضافت "خيري"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أنها قررت تنفيذ المبادرة لجذب الجميع للمعمار المصري، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى توثيق 1000 باب في القاهرة، وبالفعل تمكنت من توثيقهم.



وأشارت "خيري"، إلى أن تركيزها على الأبواب يرجع لعدم تركيز المصورين عليها، مشيرة إلى أنها بدأت بتصوير أبواب الكنيسة المعلقة من طراز البازليك، موضحة أنها تلتقط صورا للأبواب وتكتب قصة كل باب وتفاصيله، منوهة بأنها لم تتوقع الإقبال والإعجاب بفكرة المبادرة والاهتمام بها.