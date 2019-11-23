إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" بأسيوط

أطلق وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط البرنامج الأول لمبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الشباب والتي أطلقتها مديرية القوى العاملة وتستمر لمدة أسبوعين لتدريب وتشغيل 60 شابًا من ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسليم 30 عقد عمل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن اجتازوا التدريب بنجاح، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت على هامش الملتقى التوظيفي الثاني للعمل خارج المحافظة والذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين ويستمر لمدة اليوم السبت وغد الأحد بمرسى حورس بحديقة الفردوس.



حضر الاحتفالية العميد أيمن رمضان، بمكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكرى للمحافظة، وحازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة، وعلي سيد، مدير المتابعة الميدانية بمديرية القوى العاملة، وعبدالناصر بكر، رئيس اتحاد عمال أسيوط، ورميح عبدالحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلس النواب وسط إقبال كبير من الشباب والخريجين.



وعقب إطلاق البرنامج الأول لمبادرة "مصر بكم أجمل"، وتم تسليم 30 عقد عمل لـ30 متدربًا ممن اجتازوا التدريب بنجاح من ذوى القدرات الخاصة، ثم تسليم 12 شهادة لأوائل خريجي مركز التدريب المهني لبعض الحرف والتي تستمر لمدة 4 دورات تدريبية، ثم تسليم بعض شهادات أمان لعدد من العمالة غير المنتظمة، كما تم توقيع اتفاقية عمل بين اتحاد عمال أسيوط وجمعية المستثمرين، ثم وقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.



ووزعت مديرية القوى العاملة بأسيوط 1380 شهادة أمان و3 آلاف شهادة أمان بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، فضلًا عن أنه سيتم توزيع 60 عقد عمل على ذوى الإعاقة ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل" بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي.



وتم حتى الآن تمويل 6631 مشروعًا عن طريق المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" بتكلفة 542 مليون جنيه، داعيًا الشباب الجاد الباحث عن فرص العمل إلى المشاركة فى الملتقى والالتحاق بإحدى فرص العمل المتاحة.