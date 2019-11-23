السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" بأسيوط

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:50 م
جريدة الدستور
أسيوط- محمد أبو شادي:
طباعة
أطلق وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط البرنامج الأول لمبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الشباب والتي أطلقتها مديرية القوى العاملة وتستمر لمدة أسبوعين لتدريب وتشغيل 60 شابًا من ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسليم 30 عقد عمل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن اجتازوا التدريب بنجاح، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت على هامش الملتقى التوظيفي الثاني للعمل خارج المحافظة والذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين ويستمر لمدة اليوم السبت وغد الأحد بمرسى حورس بحديقة الفردوس.

حضر الاحتفالية العميد أيمن رمضان، بمكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكرى للمحافظة، وحازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة، وعلي سيد، مدير المتابعة الميدانية بمديرية القوى العاملة، وعبدالناصر بكر، رئيس اتحاد عمال أسيوط، ورميح عبدالحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلس النواب وسط إقبال كبير من الشباب والخريجين.

وعقب إطلاق البرنامج الأول لمبادرة "مصر بكم أجمل"، وتم تسليم 30 عقد عمل لـ30 متدربًا ممن اجتازوا التدريب بنجاح من ذوى القدرات الخاصة، ثم تسليم 12 شهادة لأوائل خريجي مركز التدريب المهني لبعض الحرف والتي تستمر لمدة 4 دورات تدريبية، ثم تسليم بعض شهادات أمان لعدد من العمالة غير المنتظمة، كما تم توقيع اتفاقية عمل بين اتحاد عمال أسيوط وجمعية المستثمرين، ثم وقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ووزعت مديرية القوى العاملة بأسيوط 1380 شهادة أمان و3 آلاف شهادة أمان بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، فضلًا عن أنه سيتم توزيع 60 عقد عمل على ذوى الإعاقة ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل" بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي.

وتم حتى الآن تمويل 6631 مشروعًا عن طريق المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" بتكلفة 542 مليون جنيه، داعيًا الشباب الجاد الباحث عن فرص العمل إلى المشاركة فى الملتقى والالتحاق بإحدى فرص العمل المتاحة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

صور.. الكشف عن 75 تمثالًا من القطط المختلفة الأحجام وتابوتين لـ"باستت"

منذ يومين

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

«كامل الوزير يكتب مقالا حصريا».. الدستور «نيوز ليتر 64» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبى ويثمن الثقة بتمويل برامج تدعم التنمية بمصر

البرلمان الإفريقى يطالب بتنفيذ رؤية السيسى لتحقيق التنمية الشاملة

وزيرة الصحة تعتذر وتؤجل لقاء "أطباء التكليف" إلى الثلاثاء

مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٥ ملايين فرصة عمل في 5 سنوات

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

معجزة 12 طبيبًا.. سيدة تدخل العمليات بقلب مفتوح وتخرج بطفل بمستشفى الإسكندرية

"الإسكندرية" تعلن موعد بدء الدراسة ببرامج الكليات المجتمعية مع جامعة أوشن

عمره 9 سنوات.. أم طفل توقع الأطباء موته في المهد: نعمة الله فتحت نفسي على الخلفة

رئيس جامعة القاهرة ينفي علمه بمنع "طفل الرياضات المعجزة"

إسلام سياسي

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

«الجهرية النقشبندية»: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن - حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

هل صدرت مجلة الكاتب المصري بتمويل يهودي؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

"فتاة الفانيليا" فى مكتبة الكتبجية بالمعادي

حسام الدين شعبان يصدر "جحا وتيمور" عن دار ابن معيط ببورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك