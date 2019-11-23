تشميع صيدلية تعمل دون ترخيص فى الشرقية

شنت مديرية الصحة بالشرقية، حملات تفتيشية مفاجئة، بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ومباحث التموين، على الصيدليات بمركز فاقوس والقرى التابعة لها، وتمت مداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة التى تقوم ببيع الأدوية دون ترخيص بالمخالفة للقانون، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.



وأشارت الدكتورة فاطمة حبيب، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ١٠٤١٠ أقراص وعبوات وزجاجات لأدوية مخالفة، وتنوعت المضبوطات ما بين أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية " ترامادول مهرب"، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة، مما يعرضها للتلف، بالإضافة إلى أدوية صدر بها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وأدوية ومستلزمات طبية دون فواتير فى مكان غير مرخص.



وتم تحرير المحاضر اللازمة بأرقام ٣٣٢٠٠، ٣٣٢٠١، ٣٣٢٥٣ لسنة ٢٠١٩ جنح مركز فاقوس، واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم تشميع الصيدلية غير المرخصة بكامل محتواها من الأدوية والمستلزمات وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص المتواجد بها.