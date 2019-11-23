خبير شئون إفريقية: القارة السمراء لا تغرب عنها الشمس ويجب استغلال الموارد الطبيعية

قال الدكتور باسم رزق، أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن مصر وجهت دعوة إلى قادة الاستثمار فى العالم تحت مسمى "استثمر في إفريقيا" وتشمل رؤى ومنظومة جديدة للاستثمار بمعنى الاستثمار بمجالات تهم القارة الأفريقية وتمس حاجة المواطن الإفريقي بشكل واقعي.



وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد أهم القطاعات التى تهم القارة الأفريقية مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة البديلة والنظيفة، معلقًا: "نحن قارة لا تغرب عنها الشمس حقيقةً"، لافتًا إلى أن الطاقة النظيفة أحد أهم الأهداف الإنمائية.



وأوضح أن إفريقيا قارة يتوافر بها جميع مقومات الطاقة الجديدة والمتجددة "الرياح – الماء – الهواء – الشمس " والأقل فى استغلال تلك الموادر الطبيعية، لافتًا إلى أن أوروبا تسبق قارة أفريقيا بكثير رغم قلة مواردها الطبيعية، وهذا ما يدفعنا نحو استغلال فكرة التبادل لنقل الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.