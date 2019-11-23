السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير شئون إفريقية: القارة السمراء لا تغرب عنها الشمس ويجب استغلال الموارد الطبيعية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:41 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
طباعة
قال الدكتور باسم رزق، أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن مصر وجهت دعوة إلى قادة الاستثمار فى العالم تحت مسمى "استثمر في إفريقيا" وتشمل رؤى ومنظومة جديدة للاستثمار بمعنى الاستثمار بمجالات تهم القارة الأفريقية وتمس حاجة المواطن الإفريقي بشكل واقعي.

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد أهم القطاعات التى تهم القارة الأفريقية مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة البديلة والنظيفة، معلقًا: "نحن قارة لا تغرب عنها الشمس حقيقةً"، لافتًا إلى أن الطاقة النظيفة أحد أهم الأهداف الإنمائية.

وأوضح أن إفريقيا قارة يتوافر بها جميع مقومات الطاقة الجديدة والمتجددة "الرياح – الماء – الهواء – الشمس " والأقل فى استغلال تلك الموادر الطبيعية، لافتًا إلى أن أوروبا تسبق قارة أفريقيا بكثير رغم قلة مواردها الطبيعية، وهذا ما يدفعنا نحو استغلال فكرة التبادل لنقل الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

قصة القناع الذي ارتداه لاعبو المنتخب الوطني

منذ حوالي 19 ساعة

محمد الباز يكتب: المدلسون.. ممدوح حمزة.. المعددة التى خانت نفسها ثلاث مرات

منذ حوالي 18 ساعة

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبى ويثمن الثقة بتمويل برامج تدعم التنمية بمصر

البرلمان الإفريقى يطالب بتنفيذ رؤية السيسى لتحقيق التنمية الشاملة

وزيرة الصحة تعتذر وتؤجل لقاء "أطباء التكليف" إلى الثلاثاء

مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٥ ملايين فرصة عمل في 5 سنوات

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

معجزة 12 طبيبًا.. سيدة تدخل العمليات بقلب مفتوح وتخرج بطفل بمستشفى الإسكندرية

"الإسكندرية" تعلن موعد بدء الدراسة ببرامج الكليات المجتمعية مع جامعة أوشن

عمره 9 سنوات.. أم طفل توقع الأطباء موته في المهد: نعمة الله فتحت نفسي على الخلفة

رئيس جامعة القاهرة ينفي علمه بمنع "طفل الرياضات المعجزة"

إسلام سياسي

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

«الجهرية النقشبندية»: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن - حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

هل صدرت مجلة الكاتب المصري بتمويل يهودي؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

"فتاة الفانيليا" فى مكتبة الكتبجية بالمعادي

حسام الدين شعبان يصدر "جحا وتيمور" عن دار ابن معيط ببورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك