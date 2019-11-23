"فتاة الفانيليا" فى مكتبة الكتبجية بالمعادي

تستضيف مكتبة الكتبجية بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة رواية "فتاة الفانيليا" للكاتبة الشابة دينا السقا، الصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وتديرها سارة فؤاد، في الساعة السادسة مساء الجمعة 13 ديسمبر المقبل.



تدور الرواية في إطار اجتماعي حول الأزمات النفسية التي تطرأ على الناس وكيفية النهوض بعدها، وتمر بكثير من التساؤلات من خلال طرح يتعمق في مناقشة الشخوص، كما تتطرق إلى كثير من الأمور المحيرة في حياتنا والتي باتت تشكل علامات استفهام كبيرة.



ومن أجواء الرواية نقرأ: من قال أن ما نحن عليه هو حقيقتنا؟ ربما يأتي وقت ما ويفتح الستار ليكشف ما نحن عليه.. وزيف الضحكات السعيدة تتبخر كأنها لم تكن بالأصل، أو أنها كانت مجرد غبار عالق بذكرى قديمة لا تنفك عن مطاردتنا.



"الماضي لا يموت إلا بموتنا" هكذا تقول رسائله.. لا أعرف من ذلك الذي يريد تدميري دونما سبب.. أم أن الموتى يعودون للحياة بشكل أو بآخر لأجل الانتقام بسبب ذنب اقترفته دون قصد! كل ما أريده أن أحصل علي قدر من سعادة تسمح لشفتي بالابتسام مجددا.. ويبدو أن هذا مستحيلا في عالم مزيف.