السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"فتاة الفانيليا" فى مكتبة الكتبجية بالمعادي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:40 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
تستضيف مكتبة الكتبجية بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة رواية "فتاة الفانيليا" للكاتبة الشابة دينا السقا، الصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وتديرها سارة فؤاد، في الساعة السادسة مساء الجمعة 13 ديسمبر المقبل.

تدور الرواية في إطار اجتماعي حول الأزمات النفسية التي تطرأ على الناس وكيفية النهوض بعدها، وتمر بكثير من التساؤلات من خلال طرح يتعمق في مناقشة الشخوص، كما تتطرق إلى كثير من الأمور المحيرة في حياتنا والتي باتت تشكل علامات استفهام كبيرة.

ومن أجواء الرواية نقرأ: من قال أن ما نحن عليه هو حقيقتنا؟ ربما يأتي وقت ما ويفتح الستار ليكشف ما نحن عليه.. وزيف الضحكات السعيدة تتبخر كأنها لم تكن بالأصل، أو أنها كانت مجرد غبار عالق بذكرى قديمة لا تنفك عن مطاردتنا.

"الماضي لا يموت إلا بموتنا" هكذا تقول رسائله.. لا أعرف من ذلك الذي يريد تدميري دونما سبب.. أم أن الموتى يعودون للحياة بشكل أو بآخر لأجل الانتقام بسبب ذنب اقترفته دون قصد! كل ما أريده أن أحصل علي قدر من سعادة تسمح لشفتي بالابتسام مجددا.. ويبدو أن هذا مستحيلا في عالم مزيف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

صور.. الكشف عن 75 تمثالًا من القطط المختلفة الأحجام وتابوتين لـ"باستت"

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

منذ حوالي 4 ساعات

بكري: التعديل الوزاري يشمل دمج حقائب وتغيير في المجموعة الخدمية

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. السعودية تترأس مجموعة العشرين

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبى ويثمن الثقة بتمويل برامج تدعم التنمية بمصر

البرلمان الإفريقى يطالب بتنفيذ رؤية السيسى لتحقيق التنمية الشاملة

وزيرة الصحة تعتذر وتؤجل لقاء "أطباء التكليف" إلى الثلاثاء

مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٥ ملايين فرصة عمل في 5 سنوات

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

معجزة 12 طبيبًا.. سيدة تدخل العمليات بقلب مفتوح وتخرج بطفل بمستشفى الإسكندرية

"الإسكندرية" تعلن موعد بدء الدراسة ببرامج الكليات المجتمعية مع جامعة أوشن

عمره 9 سنوات.. أم طفل توقع الأطباء موته في المهد: نعمة الله فتحت نفسي على الخلفة

رئيس جامعة القاهرة ينفي علمه بمنع "طفل الرياضات المعجزة"

إسلام سياسي

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

«الجهرية النقشبندية»: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن - حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

هل صدرت مجلة الكاتب المصري بتمويل يهودي؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

"فتاة الفانيليا" فى مكتبة الكتبجية بالمعادي

حسام الدين شعبان يصدر "جحا وتيمور" عن دار ابن معيط ببورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك