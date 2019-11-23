مقتل متظاهر وجرح 12 فى اشتباكات مع الأمن بالعراق

اشتبك الجيش العراقي، اليوم السبت، مع المتظاهرين الذين بدأوا فى التمركز عند جسر الأحرار فى بغداد لمغادرة تلك المنطقة الحيوية.



وتسببت الداخلية العراقية، فى مقتل متظاهر وجرح 12 فى اشتباكات مع الأمن فى بغداد.



وأطلقت الداخلية العراقية، قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات مكافحة الشغب العراقية باتجاه المتظاهرين عند جسر الأحرار في بغداد.



وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، احتجاجًا على ما يقولون إنه فساد واسع النطاق، ونقص في فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، على الرغم من ثروة البلاد النفطية.



وقال المتظاهرون، إن الجهود الأخيرة التي بذلها مجلس النواب لإقرار مشاريع قوانين الإصلاح لم تحقق مطالبهم.