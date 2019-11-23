السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء الأعمال الهندسية بالمتحف الكبير في الربع الأول من 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن الربع الأول من عام 2020 سيشهد انتهاء الأعمال الهندسية بالكامل بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أن موعد الافتتاح مرتبط بقرار رئاسي.

وأوضح مفتاح - في تصريح له، اليوم السبت، على هامش الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة - أنه سيتم الانتهاء خلال شهرين من وضع 104 فاترينات خاصة بقاعة توت عنخ آمون، والبدء في وضع القطع بها، كما سيتم يوم 5 ديسمبر المقبل استقبال العروض من 24 شركة خاصة بتنظيم الاحتفال بافتتاح المتحف لاختيار أفضلها.

وقال: "إن الاحتفالية ستقام على مساحة ضخمة (2 كيلومتر طول)، وسيتم ربطها بالأهرامات، وتستمر لمدة 10 أيام، على أن يخصص اليوم الأول لحضور الرؤساء والملوك للاحتفالية".

وأضاف أن هناك سيناريو أساسيا للمتحف الكبير، وإحداث أي تغيير به يتم من خلال لجنة علمية متخصصة لإضافة القطع الآثرية نتاج الاكتشافات الحديثة، مشددا على أن اختيار القطع الأثرية للمتحف لا يتم بطريقة عشوائية، حيث يتم ضم القطع الأثرية النادرة للمتحف، مثل "خبيئة العساسيف".

وأعلن المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أنه سيتم في 15 ديسمبر المقبل استقبال العروض النهائية من الخمسة تحالفات الخاصة بإدارة وتشغيل خدمات المتحف، وعقب ذلك سيتم تقييمها ودراستها لمدة شهرين ونصف، وإعلان التحالف الفائز بإدارة خدمات المتاحف.

ومن جهته، قال الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف الكبير: "إن مخازن الآثار مليئة بالقطع الآثرية، إلا أن اختيار القطع يكون لها مواصفات"، موضحا أن المتحف لا يعتمد على الطرق التقليدية في عرض الآثار.

ونوه أنه سيصاحب عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف، عروض "سينما بوكس" لعرض أفلام وثائقية تحكي قصة اكتشاف المقبرة، وتسليط الضوء على شخصيات معينة لعبت دورا مهما في اكتشاف المقبرة.

وبدوره، قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "إن إحدى الشركات الكبرى سوف تكون راعية لمنطقة آثار سقارة، حيث سيتم عمل لوحات إرشادية، وتوفير الخدمات بالمنطقة.. وتم تلقي عرض بالفعل وجاري دراسته".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

محمد الباز يكتب: المدلسون.. ممدوح حمزة.. المعددة التى خانت نفسها ثلاث مرات

منذ أقل من ساعة

«كامل الوزير يكتب مقالا حصريا».. الدستور «نيوز ليتر 64» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ 36 دقيقة

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين قبل ترويجها في الإسماعيلية

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

السيسي يستقبل رئيس البنك الأوروبى ويثمن الثقة بتمويل برامج تدعم التنمية بمصر

البرلمان الإفريقى يطالب بتنفيذ رؤية السيسى لتحقيق التنمية الشاملة

وزيرة الصحة تعتذر وتؤجل لقاء "أطباء التكليف" إلى الثلاثاء

مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٥ ملايين فرصة عمل في 5 سنوات

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

معجزة 12 طبيبًا.. سيدة تدخل العمليات بقلب مفتوح وتخرج بطفل بمستشفى الإسكندرية

"الإسكندرية" تعلن موعد بدء الدراسة ببرامج الكليات المجتمعية مع جامعة أوشن

عمره 9 سنوات.. أم طفل توقع الأطباء موته في المهد: نعمة الله فتحت نفسي على الخلفة

رئيس جامعة القاهرة ينفي علمه بمنع "طفل الرياضات المعجزة"

إسلام سياسي

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

«الجهرية النقشبندية»: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن - حوار

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

هل صدرت مجلة الكاتب المصري بتمويل يهودي؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

"فتاة الفانيليا" فى مكتبة الكتبجية بالمعادي

حسام الدين شعبان يصدر "جحا وتيمور" عن دار ابن معيط ببورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك