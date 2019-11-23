مكتب خريجى الجامعة الأمريكية يصمم شجرة كريسماس بزجاجات بلاستيك

مثلث هرمي كبير، يبلغ ارتفاعه عشرات الأمتار، تزينه بعض الألوان المبهجة، مصنوع من زجاجات بلاستيكية معاد استخدمها، يحيطه من أسفل زرع أخضر زاد من شكله الجمالي، وفي نهاية المثلث وضعت بعض الأضواء لتنير ليلًا، ليشكل شجرة عيد الميلاد المجيد.



قررت مجموعة من مكتب الخريجين السابقين بالجامعة الأمريكية في القاهرة، صنع شجرة كريسماس بالكامل من زجاجات بلاستيكية معاد استخدامها.



ولاقت شجرة الكريسماس ترحابًا من طلاب الجامعة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الميلادي.



وأكد عدد من الطلاب أن الشجرة تحمل شكلًا جماليًا، خاصة أنها مصنوعة من زجاجات بلاستيك معاد استخدامها والتي تعطي شكلًا جميلًا مع استخدام الأنوار التي تمتزح بالألوان المبهجة للزجاجات.



وتمنى البعض استمرار وجود الشجرة في حرم الجامعة، وعدم إزالتها مع نهاية احتفالات رأس السنة، خاصة أنها تحمل فوائد بيئية في إعادة التدوير.



