افتتاح أول وحدة لعلاج مرضى السرطان بالفرافرة

قال رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد يوسف مرزوق أنه تم،اليوم السبت، افتتاح أول وحدة لعلاج مرضى السرطان بالجهود الذاتية، تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية بمركز الفرافرة، حيث تم توفير قسم للعلاج بالكيماوى لتخفيف عبء السفر عن كاهل المريض والتسهيل عليه.



وأضاف أن المشاركة المجتمعية ضرورة لإنجاح مختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالفرافرة وخاصة في القطاع الصحي بهدف توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين،خاصة وأن منطقة الفرافرة من المناطق الواعدة في التنمية والاستثمار الزراعي وتضم أولى مناطق مشروع الـ١،٥ مليون فدان بمنطقة سهل بركة التي تعد نموذجا للريف المصري الحديث والمجتمعات العمرانية المتكاملة.