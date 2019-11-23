أهالي قرية السملاوية يكبرون لإطفاء المنزل المسحور (فيديو)

تجمع عدد كبير أهالي قرية السملاوية، مركز زفتي، بمحافظة الغربية، وهم في حالة فزع شديد، مرددين "الله أكبر"، في محاولة لإطفاء النيران بـ"المنزل المسحور"، الذي اشتعل من جديد ظهر اليوم.



حيث حمل الجميع طفايات الحريق وأواني المياه؛ من أجل المساعدة في إطفاء الحريق الذي اندلع اليوم في غير موعده، حيث اعتاد أهل القرية أن يشتعل أجزاء من المنزل قبيل صلاة العصر وعند صلاة الفجر، أما اليوم، فقد اشتعل عقب صلاة الظهر، حيث اجتمع عدد كبير من أهالي القرية لقراءة القرآن داخل المنزل.



وكانت الأخبار قد انتشرت، خلال الأيام القلية الماضية، عن اشتعال منزل بقرية السملاوية التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، دون أي سبب مُقنع -حسبما يؤكد أهالي القرية، مما جعل الجميع يُرجعه للجن والعالم الخفي.