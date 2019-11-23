عاصى الحلانى يكشف كواليس مشاركته فى The Voice Kids

كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني كواليس مشاركته في برنامج اختيار المواهب الشهير "The Voice Kids" وسر عدم استمراره في لجنة تحكيم برنامج المواهب الشابة.



وتحدث "الحلاني" لـ"الدستور" عن مشاركته في برنامج The Voice Kids، قائلًا إن المشاركة في برنامج اكتشاف مواهب خاص بالأطفال شىء مختلف، خاصة أنه تعود على المشاركة في برنامج "ذا فويس" المتخصص باكتشاف المواهب الشابة لمدة أربعة أعوام.



وأضاف أن تجربة المشاركة في برنامج للصغار تمثل بالنسبة له صعوبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الطفل يحتاج إلى معاملة خاصة، فمن أصعب الأشياء أن تقف أمام حلم طفل وهو فى سن صغيرة ولا تدير له الكرسى ويشعر بأن موهبته سيئة أو صوته غير محبب.



وتابع أن الشىء الإيجابي في البرنامج هو اكتشاف مواهب عديدة جيدة فى سن الصغر، وهذا ما يشعره بالاطمئنان على الفن العربي والسعادة لوجود مواهب عديدة تمتلك أصواتًا رائعة ويتم اكتشافها من خلال مثل هذه البرامج.