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الكرازة

البابا تواضروس: الله خلق الإنسان للإصلاح والعمل

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:59 م
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الله يعطينا نعمة الحياة ويعطينا أن نعيش ويعطيكم الله العمر الطويل دائمًا، ويعطينا هذا العمر كنعمة وعطية من عنده، وعطاياه جديدة في كل صباح وتصير حياة الإنسان.

وأضاف خلال تدشين كنيسة بعزبة النخل اليوم: إن الله تحزنه الخطية ويحزنه الضعف وتحزنه الجريمة، فالله عندما خلق الإنسان خلقه للإصلاح والعمل والحياة، وهذا السؤال يجب دائمًا أن يشغل كل إنسان كيف أفرح قلب الله باستمرار.

وأضاف: نحن بعد قليل سوف نصوم صوم الميلاد أول أصوام السنة القبطية، ونستعد بهذا الصوم الذي يمتد ٤٣ يومًا لميلاد السيد المسيح.

واستكمل أن الإنسان دائمًا يبحث عن نقاوة قلبه، القلب الذي لا يسمح بوجود أي خطية بداخله، القلب الذي يتخلص دائمًا من كل الأفكار والأفعال الشريرة القلب الذي يحفظ نقاوته يمتلئ بمحبة الله، ولذلك أحرص أيها الحبيب على توبتك ونقاوة قلبك.

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