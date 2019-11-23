هيندى يطمئن جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية فى الفك

نشر الفنان محمد هيندى، صورة له، من المستشفي قبل دخوله غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية في الفك، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".



وعلق "هيندي"، على الصورة قائلًا: "الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ أيام، خمس ساعات متواصلة الحمد لله قومنا بالسلامة".



ومن ناحية أخرى شارك هنيدي في موسم الرياض من خلال مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهوارى، وشارك فيه عدد من النجوم، وهم مها أبوعوف وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وندا موسى.