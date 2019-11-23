"الإصلاح الفلسطينى": أردوغان ينسق مع إسرائيل لزعزعة استقرار المنطقة (فيديو)

قال عماد محسن، المتحدث باسم تيار الإصلاح الفلسطيني، إن تصدير الأزمات للخارج يعد جزءًا من منهجية الأنظمة التي تعجز داخليًا، وتبحث دائمًا عن تصدير أزماتها للخارج.



وأضاف "محسن"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TEN"، أن الرئيس التركي يواجه صعوبات جمة في الداخل التركي، مشيرًا إلى أن حزب أردوغان خسر في الانتخابات البلدية في مدن مهمة في تركيا، منوهًا بأن استطلاعات الرأي تؤكد تراجع حزب أردوغان بالنسبة للانتخابات البرلمانية التركية القادمة.



وأكد أن الرئيس التركي يريد إبعاد الأنظار عن العلاقة الاستراتيجية التي تربطه بأمريكا وإسرائيل بشأن زعزعة الاستقرار في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية في دخول الدول العربية، موضحًا أنه يرغب فى إزاحة كل ما تتعرض له بلده من أزمات وتراجع في العملة التركية، وكأن تركيا تتعرض لمؤامرة كونية.