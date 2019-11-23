مكارم الغمرى تعلق على حصولها على جائزة بوشكين فى الأدب الروسى

أعربت الدكتورة مكارم الغمري، رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحاصلة على جائزة بوشكين فى الأدب الروسى، عن سعادتها بتكريمها من قِبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدة أن الجائزة التي حصلت عليها من قبل الرئيس الروسى تُعطى لمن قدم إسهامًا في الحوار الثقافي الأدبي بين روسيا وبلاد أجنبية.



وقالت الدكتورة الغمرى، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، إن الجائرة التي فازت بها حصلت عليها من قبل الهند وإيطاليا، موضحة أن الجائزة لا تصدر إلا بأمر رئاسى من قبل رئيس الدولة نفسها وكانت بدايتها من 2005.



وأضافت رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن الشاعر والأديب ألكسندر بوشكين قيمة أدبية كبرة في روسيا، وهو يعتبر عبقرية فذة، لذلك لقب بأمير شعراء روسيا، مشيرة إلى أن بوشكين ترك كمًا كبيرًا من الإنتاج الغزير من الأدب الروسي المتنوع.