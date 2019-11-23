القوى السياسية العراقية تجتمع لمناقشة مقترح الانتخابات المبكرة

كشف مصدر عراقي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن عددًا من القوى السياسية يجتمع، اليوم السبت، لمناقشة أمور مهمة على رأسها مصير رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.



وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيناقش أيضًا مقترح الانتخابات المبكرة، وتأكيدات المرجعية الدينية.



تأتى تلك التطورات بعد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني، إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلًا إن "الإصلاحات هى السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع".



وكان الرئيس العراقى برهم صالح قداقترح إصلاحات تشمل انتخاب النواب فى دوائر فردية بدلًا من محافظات بأكملها، وأن يخوض المرشحون الانتخابات كأفراد بدلًا من خوضها على قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.