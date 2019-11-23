القمامة تحاصر مترو عزبة النخل وتعوق حركة المترددين على المحطة

تلال من القمامة تحاصر محطة مترو عزبة النخل، تسببت في عرقلة دخول خروج المترددين على المحطة، التي يتوافد عليها مئات الآلاف من المواطنيين يوميًا، علاوة على تشويه المنظر الحضارى للمترو من الخارج.



قال محمد ناصر، أحد المواطنين المترددين على المحطة، إن مشهد القمامة يتكرر بصفة يومية، إلا أن الغريب أن المارة لديهم حالة من اللامبالاة تجاه الرائحة الكريهة وكأنه وضعا طبيعيا، لافتًا إلى أن هناك البعض منهم يلقى القمامة قبل دخوله المحطة وكأنه مقلب خاص لجمعها.



وتابع: سكان المنطقة هم السبب في تلك الفوضي وانتشار القمامة، فبدلًا من البحث عن سُبل لإزالتها من محيط المحطة يلقون بمزيد منها ليتضاعف عددها في الساعات الولى من كل صباح.



وأكد أحد العاملين في محطة المترو، أنه تم التواصل مع هيئة النظافة بالقاهرة ونواب المنطقة لحل الأزمة وإخلاء محيط محطة المترو من تلال القمامة التي تحيطها من كافة الجوانب.



واستكمل: منطقة المرج باتت معروفة بانتشار القمامة في كافة المناطق والشوارع، دون وجود رقابة أو أحد من المسئولين لإيقاف تلك الكارثة.



أوضح مدحت نصر الله، أحد مستقلي مترو الأنفاق،أن في كل صباح يقوم عمال المنظقة بإزالة القمامة إلا أنه دون جدوى، مشيرًا إلى أن مقلب القمامة يمثل عائق كبير أمام المارة خلال دخولهم لمحطة المترو، علاوة على موقف التكاتك أمام المحطة والذي يشكل عائق أخر أمام المواطنين.



