الاستخبارات العراقية تعتقل 17 داعشيًا في بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بأن جهاز الاستخبارات العراقي تمكن من اعتقال خلية تضم 17من عناصر تنظيم داعش الإرهابية في محافظة الأنبار 118كم غربي بغداد.



وقالت المصادر إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات العراقية في محافظة الأنبار وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اعتقال 17 عنصرا يشكلون مجاميع صغيرة في مناطق الصقلاوية والفلوجة بالأنبار".



وأضافت أن المعتقلين كانوا مطلوبين وفق قانون الإرهاب.